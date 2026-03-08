8 marzo Meloni | Costruire un' Italia dove nessuna donna sia costretta a scegliere

Il 8 marzo, la presidente del Consiglio ha affermato che l’obiettivo è creare un’Italia in cui nessuna donna sia costretta a scegliere tra libertà e diritti. Durante un intervento, ha sottolineato l’impegno per garantire condizioni di parità e rispetto, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare per un paese più equo. Le sue parole sono state pronunciate in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

AGI - "Continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale": è l'impegno ribadito dalla premier, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, segnata da iniziative e manifestazioni da Nord a Sud in una sessantina di 'piazze'. "Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione", ha sottolineato la premier che si è detta "fiera" del "livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia". La figlia del presidente della Repubblica, Laura Mattarella, in una rara intervista concessa al Tg3 ha osservato che vi sono stati tanti progressi per le donne, ma "manca ancora molto": "Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada". 🔗 Leggi su Agi.it

Cari amici, permettete una piccola riflessione da galateo istituzionale. Giorgia Meloni, con quella sua aria da “madre della patria” e il tricolore sempre pronto sul petto, non si stanca mai di ripeterci che lei è la vera paladina delle donne italiane. Oggi 8 marzo, la - facebook.com facebook

