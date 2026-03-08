Il 8 marzo il presidente del Consiglio ha dichiarato che si impegna a costruire un’Italia in cui nessuna donna sia costretta a scegliere tra libertà e altri diritti. Ha sottolineato l’importanza di lavorare per un paese più equo e inclusivo, senza specificare azioni concrete. La sua dichiarazione è arrivata in occasione della giornata dedicata alle donne.

AGI - "Continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale": è l'impegno ribadito dalla premier, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, segnata da iniziative e manifestazioni da Nord a Sud in una sessantina di 'piazze'. "Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione", ha sottolineato la premier che si è detta "fiera" del "livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia". La figlia del presidente della Repubblica, Laura Mattarella, in una rara intervista concessa al Tg3 ha osservato che vi sono stati tanti progressi per le donne, ma "manca ancora molto": "Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 8 marzo, Meloni: "Costruire un'Italia dove nessuna donna sia costretta a scegliere"

Articoli correlati

8 marzo: Meloni, "Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia"AGI - "L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale...

Una raccolta di contenuti su 8 marzo Meloni Costruire un'Italia dove...

Temi più discussi: 8 marzo, Meloni: Costruire Italia dove donne non debbano scegliere tra libertà, lavoro, famiglia; 8 marzo, Meloni: 'Costruire un'Italia senza rinunce per la donna'; 8 marzo, Meloni: Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia; RAINEWS * POLITICA: 8 MARZO, MELONI: COSTRUIRE ITALIA DOVE DONNE NON DEBBANO SCEGLIERE TRA LIBERTÀ, LAVORO, FAMIGLIA.

8 marzo, Meloni: Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famigliaMessaggio della presidente del Consiglio in occasione della Giornata internazionale della donnna: La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire ... tg24.sky.it

8 marzo, Meloni: Costruire un'Italia dove nessuna donna sia costretta a scegliereAGI - Continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale: è l'impegno ribadito dalla premier, Giorgia Meloni, in occas ... msn.com

Referendum, il monologo di Meloni sui social: “Vogliamo una giustizia libera dalla politica” x.com

Il governo Meloni punta ad attivare il meccanismo delle accise mobili per contrastare gli aumenti del prezzo alla pompa di benzina e gasolio. È in arrivo un nuovo decreto nel Consiglio dei ministri di martedì, ma il suo effetto potrebbe essere limitato: https://fan - facebook.com facebook