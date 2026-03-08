8 marzo | lo sapevano tutte Non ha cambiato niente

Il 8 marzo si ripete da oltre un secolo, e quest'anno non ha portato modifiche significative. Questa giornata, riconosciuta come la festa delle donne, viene ricordata da molte come un appuntamento consolidato, ma le differenze rispetto al passato sembrano minime. Sono passati 132 anni da quando questa ricorrenza è stata istituita, e il dato resta invariato nel tempo.

Centotrentadue anni - Tanto ci vorrà per la parità di genere. I vostri figli non la vedranno. I vostri nipoti probabilmente nemmeno. E noi siamo ancora qui a chiamarla festa Centotrentadue anni. Tenetelo in testa questo numero. Lasciate che bruci un po'. Centotrentadue anni. È il 2158 l'anno in cui, dicono le proiezioni, una donna in questo Paese avrà le stesse chance di un uomo. Non è una cifra buttata lì per spaventare — è scritta nei bilanci dello Stato, nero su bianco. I vostri figli non ci arriveranno. I vostri nipoti, forse, vedranno qualcosa muoversi. E noi, oggi, 8 marzo 2026, siamo qui a stappare prosecco. Guardate i numeri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

