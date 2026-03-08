In occasione dell’8 marzo, Laura Mattarella ha commentato che la parità tra uomini e donne rimane solo sulla carta, sottolineando che ancora molta strada deve essere percorsa. Durante il suo intervento per la Giornata internazionale della donna, ha anche parlato della propria esperienza personale, menzionando la decisione di affiancare il padre Sergio, capo dello Stato. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui temi di uguaglianza e ruolo femminile.

L’intervento di Laura Mattarella per la Giornata internazionale della donna è anche personale. Perché parla della sua situazione, della sua decisione di affiancare il padre Sergio, il capo dello Stato: «Da più di dieci anni la mia vita è cambiata per scelta, ho deciso di non lavorare e seguire mio padre, ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare». Lo dice in un’intervista al Tg3, la prima davanti a una telecamera. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - 8 marzo, Laura Mattarella: «Parità solo sulla carta, c’è molta strada da fare»

