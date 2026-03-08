8 marzo l’Abc della mimosa | perché si regala e come curarla

L’8 marzo, in molte città italiane, si festeggia la Giornata Internazionale della Donna, occasione in cui la mimosa viene regalata e indossata come simbolo di solidarietà e rispetto. La tradizione di donare il fiore nasce in Italia e si è diffusa nel tempo, diventando un gesto diffuso in tutto il paese. La mimosa, fiore giallo e profumato, viene anche curata con attenzione per mantenerne la freschezza.

Storia, segreti e tradizioni del fiore giallo che celebra la forza e l’autonomia femminile L’otto marzo tinge le città del. L’otto marzo tinge le città del giallo della mimosa che invade le strade, portando con sé un messaggio di rinascita. La mimosa non rappresenta soltanto un omaggio floreale stagionale, ma incarna un simbolo profondo di libertà che affonda le sue radici nella storia europea. Regalare un rametto dorato a una donna significa riconoscerne la sensibilità e la capacità di brillare anche nelle situazioni più difficili e complicate. La scelta della mimosa come emblema della Festa della Donna unisce ragioni storiche a una spiccata praticità botanica tutta italiana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

