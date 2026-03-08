8 Marzo la voce dei Carabinieri | Denunciate ogni violenza non siete sole

In occasione dell’8 marzo, i Carabinieri hanno diffuso un messaggio invitando le donne a denunciare ogni forma di violenza. La giornata internazionale dei diritti delle donne viene celebrata oggi come un momento di attenzione sulla tutela dei diritti fondamentali femminili e sulla lotta contro ogni abuso. La comunicazione si rivolge a tutte le donne, sottolineando l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte alle violenze.

Oggi, 8 marzo, ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle donne, momento di riflessione sul percorso di emancipazione femminile e sulla tutela dei diritti fondamentali. Un ruolo fondamentale è svolto dai centri antiviolenza, che operano in sinergia con le Forze di Polizia per offrire un sostegno concreto alle donne in difficoltà. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino invita costantemente le vittime di violenza a rompere il silenzio e denunciare le situazioni di abuso. Il cosiddetto “ciclo della violenza” porta spesso all’isolamento della donna, facendole credere di essere sola e, in alcuni casi, persino responsabile della propria condizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Violenza sulle donne, l'appello del maggiore dei carabinieri Putortì: "Denunciate per ritrovare la normalità"Il Soroptmist international club ha potenziato con un computer l’aula protetta che grazie ad un accordo con l’Arma aveva finanziato nel 2017 Sempre...

L'’Istituto Comprensivo Casale alza la voce contro ogni forma di violenzaBRINDISI - Il 27 febbraio 2026 l’Istituto Comprensivo Casale ha scelto di alzare la voce, di farlo insieme, e di farlo con forza.

Approfondimenti e contenuti su 8 Marzo la voce dei Carabinieri....

Temi più discussi: 8 Marzo: La voce delle donne; L’arte come voce della parità di genere con oltre 150 eventi per l’8 marzo in tutta la provincia di Verona; A Vezzano 8 marzo con Voce di donna; Per l’8 marzo la voce di un’iraniana a Bergamo: L’augurio? Più diritti per le donne.

8 Marzo: una giornata per dare voce alle Donne che lottano per i loro DirittiLa Giornata Internazionale della Donna non è solo un’occasione per celebrare i traguardi raggiunti, ma anche un momento per riflettere sulle sfide ancora aperte e sulle ingiustizie che molte donne con ... informazionescuola.it

8 marzo, la storia oltre il mito: da lotta operaia a rito contemporaneoL’8 marzo, come ogni anno, il mondo – o quantomeno la sua parte occidentale – si appresta a festeggiare la cosiddetta Festa della donna. Una giornata ... ilmattino.it

A sorpresa ieri, sabato 7 marzo, è andata in onda l'ultima puntata di #CèPostaperTe Nessuno lo immaginava e invece ieri sera a fine puntata sono comparsi sullo schermo i consueti ringraziamenti di Maria De Filippi di fine programma. La De Filippi chiude du - facebook.com facebook

L’8 marzo arriva puntuale come ogni anno: mimose, post indignati e promesse solenni. Però, quando c’è da prendere misure concrete per i diritti delle donne, il governo Meloni si tira sempre indietro. Noi abbiamo portato in Parlamento proposte concrete per i x.com