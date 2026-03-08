8 marzo | il Tuffatore di Paestum diventa Tuffatrice

Il Tuffatore di Paestum, celebre statua dell’antica Grecia, ha ora una nuova protagonista femminile, diventando Tuffatrice. La modifica rappresenta un gesto simbolico che rivela come i simboli storici possano essere reinterpretati nel presente. La statua, originariamente scolpita in epoca classica, è stata recentemente restaurata e presenta ora caratteristiche femminili evidenti. La trasformazione è stata annunciata in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

La Campania, culla di una delle più antiche civiltà del Mediterraneo, offre oggi un esempio potente di come l’arte possa ridefinire i simboli del passato per parlare al presente. In occasione dell’8 marzo 2026, il pittore Fernando Mangone ha realizzato un’opera che trasforma il celebre Tuffatore di Paestum in una figura femminile, ribattezzandola Tuffatrice. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Arte Mangone ETS e guidata dalla presidente Anna Coralluzzo, non è un semplice esercizio stilistico ma un atto simbolico di riconoscimento del ruolo delle donne nella storia. L’opera nasce a Salerno, nel cuore della provincia campana, dove la memoria archeologica si fonde con le istanze contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 8 marzo: il Tuffatore di Paestum diventa Tuffatrice Il Pittore Fernando Mangone celebra l’8 marzo: “Oggi il Tuffatore di Paestum diventa Tuffatrice”Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il pittore campano Fernando Mangone realizza un’opera straordinaria che trasforma uno... Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormIl nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior...