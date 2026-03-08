In occasione dell’8 marzo, il mondo politico si è riunito per celebrare la giornata dedicata alle donne. La presidente del consiglio ha affermato che questa ricorrenza ricorda a tutti la responsabilità di lavorare ogni giorno per un’Italia in cui nessuna donna debba rinunciare a libertà, lavoro, famiglia o realizzazione personale. La giornata viene così riconosciuta come un momento di riflessione e impegno.

“L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della nazione”, aggiunge. “In questi anni – ricorda – abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello piu’ alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - 8 marzo, il mondo politico celebra la ricorrenza. Meloni: “Ogni donna deve esprimere il proprio valore”

