8 marzo gli auguri delle donne di Coldiretti

Il 8 marzo le donne di Coldiretti hanno rivolto i loro auguri alle altre donne, in occasione della Giornata internazionale della donna. L'evento si è svolto a Roma, dove rappresentanti dell'organizzazione hanno condiviso i loro messaggi in questa giornata dedicata alle donne. La giornata è stata celebrata con un messaggio di auguri rivolto a tutte le donne, sottolineando l'importanza del loro ruolo.

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 Gli auguri delle donne Coldiretti per le donne in occasione dell'8 Marzo: "Auguri alle donne che scelgono l'agricoltura, a chi trasforma la natura in arte, a chi esporta i propri prodotti e la propria cultura nel mondo, auguri alle donne imprenditrici, auguri a chi custodisce i saperi della monrtagna". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.