L’8 marzo 2026 ad Avellino, con una pioggia leggera e 12 gradi, il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia ha promosso una mobilitazione in vista del referendum sulla giustizia. L’iniziativa ha coinvolto i membri del partito, che hanno organizzato attività sul territorio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. Nessun altro evento o intervento è stato segnalato in questa giornata.

La giornata dell’8 marzo 2026, segnata da una pioggia leggera e temperature di 12 gradi su Avellino, è stata dedicata a un’iniziativa politica specifica del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia. Ines Fruncillo ha guidato l’allestimento di un gazebo informativo in piazzetta Biagio Agnes per spiegare i contenuti della riforma della Giustizia ai cittadini. L’obiettivo dichiarato non è solo celebrativo ma orientato alla mobilitazione civica, collegando la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario del voto delle donne al futuro referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L’incontro odierno rappresenta solo l’avvio di un ciclo più ampio che coinvolgerà anche Montoro nel giorno successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 8 marzo: FdI mobilita per il referendum sulla giustizia

Lega mobilita: 20 eventi per il referendum sulla giustiziaLa Lega ha lanciato una mobilitazione capillare nel territorio parmense, con oltre vent' appuntamenti previsti entro il 20 marzo per sostenere il...

Referendum sulla giustizia Nordio, Messina si mobilita: comitati del sì e del no pronti al voto del 22-23 marzoI comitati cittadini hanno già scelto i portavoce: per il no Aurora Notarianni, per il sì Nino Interdonato, che hanno presentato le motivazioni della...

Ascoltate le parole di Vespa. Referendum sulla Giustizia: vota SÌ

Una selezione di notizie su 8 marzo FdI mobilita per il referendum....

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 7 e 8 marzo; Paralimpiadi, la mobilità in Val di Fiemme; Un 8 marzo di riflessioni e cultura. Teatro, intrattenimento e sport. Il territorio si mobilita per le donne; Community RA.WE.TA. – Calendario eventi del progetto Ravenna Welcomes Talents.

8 marzo, San Giovanni di Dio: il Santo che rivoluzionò la cura dei malatiSan Giovanni di Dio mette in atto una rivoluzione che cambiò l'assistenza ai malati, mettendo al centro la dignità umana e l'amore di Cristo. lalucedimaria.it

Un 8 marzo di riflessioni e cultura. Teatro, intrattenimento e sport. Il territorio si mobilita per le donneDalla camminata di Fontanelice al concorso letterario di Borgo Tossignano: tutti gli appuntamenti ... msn.com

Scontri al Pilastro, Lepore: "Non è protesta ma violenza politica". Solidarietà agli agenti da Pd e FdI x.com

Oggi a Fiume Veneto, insieme al locale circolo di FdI, per spiegare le ragioni del SÌ al referendum. Abbiamo passato qualche ora a discutere serenamente con sostenitori e contrari. Sensazione molto positiva!! - facebook.com facebook