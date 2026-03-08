8 marzo e l' intervista fiume di Laura Mattarella non c' è parità per le donne e perché ho lasciato il lavoro

Il 8 marzo, Laura Mattarella ha rilasciato un'intervista al Tg3 in cui ha parlato delle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro e ha spiegato i motivi della sua decisione di lasciare il impiego. Ha sottolineato che la parità tra uomini e donne non è ancora una realtà e ha condiviso aspetti personali legati alla sua carriera.

L'8 marzo, nella Giornata internazionale della donna, Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio, ha rilasciato una lunga intervista al Tg3 in cui ha sottolineato come ancora oggi ci siano evidenti disparità tra il mondo femminile e quello maschile. A partire dalla differenza dei salari e da chi ricopre ruoli apicali. Inoltre è tornata a spiegare i motivi che l'hanno spinta a lasciare il suo lavoro da avvocata per stare vicina al padre.

8 marzo, Laura Mattarella: “Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un’eccezione”(Adnkronos) – Sul piano delle pari opportunità tra uomo e donna "manca ancora molto.

Laura Mattarella: “Sto accanto a mio padre, a volte un passo dietro. Ho lasciato il lavoro, ci sono gratificazioni più grandi”Roma – La figlia del Presidente è la First Lady d’Italia: “Sono consapevole di svolgere un ruolo, accanto a mio padre, e cerco di esercitarlo al...

