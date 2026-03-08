8 marzo | diritti lavoro e servizi per le donne a Reggio

Oggi a Reggio Calabria si è tenuto un evento dedicato ai diritti, al lavoro e ai servizi per le donne. La segretaria cittadina del Partito Democratico ha fatto un appello affinché la città diventi più accogliente e attenta alle esigenze femminili. L'iniziativa ha coinvolto diverse figure locali che hanno partecipato alla discussione. La giornata ha visto anche interventi su temi legati all’uguaglianza e alla tutela delle donne.

Valeria Bonforte, segretaria cittadina del Partito Democratico a Reggio Calabria, ha lanciato oggi un appello per una città più accogliente verso le donne. La riflessione è scaturita in occasione della Giornata internazionale della donna, celebrata domenica 8 marzo 2026. Il clima reggino è mite con pioviggini e temperature sui 17 gradi. L’obiettivo non è la celebrazione fine a se stessa, ma la costruzione di diritti concreti. Si parla di lavoro, servizi essenziali e parità salariale come pilastri irrinunciabili. La segretaria sottolinea che la ricorrenza nasce dalle lotte storiche del Novecento e dal riconoscimento ONU del 1977. Il peso storico della giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

