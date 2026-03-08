8 marzo | Aurigemma Consiglio Lazio e Giunta insieme per i diritti delle donne

Il Consiglio regionale del Lazio e la Giunta si sono riuniti insieme in occasione dell’8 marzo per discutere sui diritti delle donne. La Giornata internazionale della Donna è stata al centro di questa assemblea, che ha sottolineato l’importanza di un impegno continuo da parte delle istituzioni per garantire una parità effettiva e concreta. La riunione ha coinvolto diversi rappresentanti delle istituzioni regionali.

La Giornata internazionale della Donna "non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo costante alla responsabilità delle istituzioni nel promuovere una parità reale e tangibile. È con questo spirito che oggi ho partecipato con convinzione all'iniziativa promossa dall'Assessore Baldassarre presso il WeGil". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo all'evento organizzato dall'Assessore alla Famiglia, Pari Opportunità e Servizio Civile, Simona Baldassarre. Il Ruolo delle Istituzioni nella Promozione della Parità. "Desidero ringraziare l'Assessore Baldassarre per aver voluto questo momento di riflessione e confronto – ha proseguito il presidente -.