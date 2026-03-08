8 marzo a Torino si corre la 5km Just the Woman I Am

Domenica 8 marzo a Torino si terrà la corsa-camminata non competitiva di 5 km chiamata “Just The Woman I Am”. L’evento è aperto a tutti e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alle donne e prevede un percorso di circa cinque chilometri nel centro della città. La partecipazione è libera e senza restrizioni di età.

Domenica 8 marzo a Torino si svolge "Just The Woman I Am", corsa-camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti. L'evento è dedicato alla raccolta fondi per sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.