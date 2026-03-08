Il 8 marzo 2026, il Papa ha espresso la sua condanna per la violenza contro le donne, definendola una fonte di grande sofferenza. Ha sottolineato l'importanza di sostenere il talento femminile, evidenziando l'impegno a contrastare le forme di abuso nelle relazioni. La dichiarazione si inserisce nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna.

“La violenza nelle relazioni e in particolare la violenza contro le donne è per me fonte di grande sofferenza”. Lo scrive Papa Leone XIV rispondendo alla lettera di una lettrice della rivista Piazza San Pietro, rivista diretta da padre Enzo Fortunato. Il Pontefice, citando san Giovanni Paolo II, sottolinea che è necessario sostenere “il genio femminile”. Le donne, rimarca il Papa, sono “protagoniste e creatrici di una cultura della cura e della fraternità indispensabile per dare futuro e dignità a tutta l’umanità” e “forse anche per questo” oggi sono “colpite e uccise”, perché, insiste Leone, “sono un segno di contraddizione in questa società confusa, incerta e violenta, perché ci indicano valori di fede, libertà, eguaglianza, generatività, speranza, solidarietà, giustizia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 8 marzo 2026, Papa: “Sofferenza per violenza su donne, sostenere il genio femminile”

8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma.

