75 anni di OSA Valmadrera | spedizione il Kirghizistan per festeggiare

Venerdì 6 marzo, l’OSA Valmadrera ha avviato le celebrazioni per i suoi 75 anni con un evento incentrato sulla montagna e la musica. La serata ha coinvolto i partecipanti in un viaggio tra poesia e emozioni, con una spedizione organizzata in Kirghizistan come parte delle attività commemorative. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione per chi segue da anni le iniziative dell’associazione.

È stata una serata capace di unire la poesia della montagna alla forza evocativa della musica quella che ha inaugurato, venerdì 6 marzo, il programma celebrativo per i 75 anni dell'OSA Valmadrera. Protagonista assoluta del palcoscenico Natalìa Ratti con il suo spettacolo "Alpiniste: Parole in Concerto": un viaggio artistico intenso e insolito, dedicato alle donne che hanno scritto pagine indelebili nella storia dell'alpinismo mondiale. Attraverso l'intreccio di narrazione e interpretazione musicale, Natalìa Ratti ha dato voce alle imprese di cinque alpiniste leggendarie: Wanda Rutkiewicz, Catherine Destivelle, Alison Hargreaves, Nives Meroi e Gerlinde Kaltenbrunner.