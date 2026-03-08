46 studenti a Parigi | stage PCTO gratuito e formazione STEM

Quarantasei studenti delle classi quarte dell’I.I.S. G.B. Hodierna di Mussomeli sono partiti per Parigi, dove hanno partecipato a un percorso formativo gratuito nell’ambito del progetto PCTO finanziato dal PNRR. Durante il soggiorno, hanno seguito attività di formazione STEM e stage, con l’obiettivo di arricchire le proprie competenze e conoscere ambienti internazionali. L’esperienza si è svolta nel rispetto delle modalità previste dal progetto.

Quarantasei studenti delle classi quarte dell’I.I.S. G.B. Hodierna di Mussomeli hanno trascorso giorni formativi a Parigi, partecipando al progetto PCTO finanziato dal PNRR. L’iniziativa, guidata dalla direttrice Rita M. Cumella e da un team di docenti, ha unito apprendimento linguistico, visite culturali e stage aziendali in un percorso gratuito che include vitto e alloggio. La spedizione si è svolta tra il 24 febbraio e il 2 marzo 2026, coprendo un programma denso che ha toccato istituzioni come la scuola di lingue Les Ateliers FL e luoghi simbolo della capitale francese. Questo viaggio non rappresenta un semplice tour turistico, ma una strategia educativa mirata a potenziare le competenze STEM e il multilinguismo, allineandosi alle direttive europee sulla formazione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

