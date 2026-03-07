Ztl l' assessore Vossi fa il punto | costi riorganizzazione trasparenza ed equità tariffaria

L'assessore Vossi ha fatto il punto sulla gestione della Ztl, evidenziando che si tratta di una riorganizzazione che coinvolge permessi e tariffe per le aree esterne al centro storico. Ha sottolineato che l’obiettivo non sono semplici aumenti, ma un intervento volto a migliorare trasparenza e a introdurre parametri che garantiscano un trattamento più equo per tutti gli utenti.

"Migliorato il controllo e la trasparenza delle autorizzazioni rilasciate e garantendo una gestione più ordinata degli accessi" Non semplici aumenti, ma una vera e propria riorganizzazione per quanto riguarda i permessi Ztl e quelli per le aree esterne al centro storico, che si fonda anche sulla necessità di una maggiore trasparenza e sull'introduzione di un parametro basato sull'equità di trattamento. Dopo le interrogazioni - Perugia Civica e Forza Italia, gruppi di opposizione - e le lamentele via e-mail di alcuni cittadini sui ritardi nelle comunicazioni e sull'aumento dei costi, l'assessore comunale Pierluigi Vossi, sollecitato da Perugiatoday.