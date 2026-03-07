Zona 30 marciapiedi e più controlli I cittadini del Quartiere 3 incontrano la sindaca Funaro

I cittadini del Quartiere 3 hanno incontrato la sindaca Funaro per discutere di nuove misure: l’ampliamento delle zone 30, l’allargamento dei marciapiedi e l’intensificazione dei controlli sui parcheggi irregolari. Inoltre, sono state annunciate modifiche alla burocrazia comunale per semplificare le procedure. L’incontro ha visto la partecipazione di residenti e rappresentanti del quartiere, che hanno espresso le proprie esigenze e preoccupazioni.

Zona 30 più estese, marciapiedi più larghi, più controlli sui parcheggi irregolari e una burocrazia comunale più semplice. Sono alcune delle richieste portate dai cittadini durante il primo appuntamento di “Buon pomeriggio sindaca”, il nuovo format di confronto diretto tra amministrazione e residenti promosso dal Comune di Firenze. All’incontro, che si è svolto nel Quartiere 3, hanno partecipato una ventina di cittadini che hanno potuto confrontarsi direttamente con la sindaca Sara Funaro. La viabilità è stata il tema più ricorrente: tra le proposte avanzate c’è l’estensione delle zone 30 a Gavinana, l’allargamento dei marciapiedi non solo nelle aree interessate dalla nuova tramvia e il potenziamento dell’asse ciclabile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

