Nel mondo del calcio, Zielinski si è guadagnato il ruolo di riserva che ha scelto di indossare con determinazione, mentre la formazione conta anche su Esposito e Bonny. L’attacco si presenta più giovane e più forte rispetto alla stagione precedente. La squadra ha inserito due centrocampisti in più rispetto all’anno passato, una scelta che ha influenzato la composizione del reparto mediano.

Non solo Esposito e Bonny, non solo l’attacco, più giovane e più forte. La fortuna di Chivu, o la bravura, è avere inserito in squadra due centrocampisti in più rispetto all’anno scorso. Sucic non c’era: ottimo acquisto, anche in prospettiva, perché l’impressione è che possa crescere ancora molto. Zielinski invece già faceva parte del gruppo, ma solo quest’anno ci si accorge che c’è. «Ero finito in terza fila, non giocavo mai.Inzaghi aveva i suoi titolarissimi», ha detto un paio di mesi fa, con un po’ di veleno, ma senza molta memoria. Non ricorda per esempio i due seri infortuni muscolari che hanno dimezzato la sua stagione, impedendogli quella continuità che quest’anno invece ha trovato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zielinski, la riserva che si è cucita la maglia addosso

