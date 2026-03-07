YouTube introduce i messaggi privati | l’Italia tra i primi paesi coinvolti

Da oggi gli utenti italiani di YouTube possono inviare e ricevere messaggi privati sulla piattaforma, una funzione disponibile in alcuni paesi da tempo. La novità permette di comunicare direttamente con altri utenti senza dover pubblicare commenti pubblici o usare strumenti esterni. La funzione è stata introdotta ufficialmente e si aggiunge alle modalità di interazione già esistenti su YouTube.

Finalmente anche in Italia è possibile inviare messaggi privati su YouTube, una funzione attesa da anni dagli utenti. Google ha iniziato a testare questa novità, che trasforma la piattaforma video più famosa al mondo in un’esperienza più simile a un social network completo. Fino ad oggi, condividere un video significava copiare il link e incollarlo su WhatsApp o Telegram. Con i nuovi DM, invece, gli utenti possono inviare video e commentarli in conversazioni private, restando completamente all’interno dell’app di YouTube. Per ora si tratta di una fase sperimentale: il rilascio è graduale, riservato ai maggiorenni, e non è ancora chiaro se diventerà una funzionalità definitiva. 🔗 Leggi su Billipop.com

YouTube ora ha i messaggi privati come Instagram: ecco come funzionerà la novità in ItaliaYouTube continua a cambiare pelle e si avvicina sempre di più alla logica dei social network.

