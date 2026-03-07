Yankee dal cuore italiano Cadillac | il motore Ferrari e l’anima di Mario Andretti

Un nome che richiama le grandi fabbriche di Detroit e le lunghe distanze percorse in auto. La Cadillac, marchio famoso per la sua tradizione americana, si collega a un motore Ferrari e all’anima di Mario Andretti, pilota di origine italiana. La sua storia si intreccia con il mondo delle corse e delle vetture di lusso, unendo caratteristiche di potenza e passione.

Il nome evoca le grandi fabbriche di Detroit, i viaggi 'on the road' a macinare milioni di chilometri. Cadillac vanta poco più di qualche apparizione nella Nascar, per questo l'avventura della Formula 1 può sembrare una missione davvero complicata. Ma nel profondo batte un cuore italiano, a cominciare dalla power unit: Ferrari. Sì, cavalli di Maranello, almeno per le stagioni 2026 e 2027, grazie a un accordo di fornitura pluriennale che include anche i ricambi. Nel frattempo General Motors (GM) sta sviluppando il proprio motore interno, con l'obiettivo di introdurlo a partire dal 2028 per diventare un costruttore a tutti gli effetti e poter completare la monoposto 'in casa'.