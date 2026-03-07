Xiaomi 18 Ultra e la doppia fotocamera da record | tutte le novità

Dopo il lancio globale di Xiaomi 17 e 17 Ultra, si fa strada la notizia di Xiaomi 18 Ultra, un nuovo modello dotato di una doppia fotocamera che promette di essere da record. La casa produttrice ha annunciato l’arrivo di questa novità, che si aggiunge alla linea di smartphone appena presentata. Le voci sul prossimo dispositivo si susseguono senza sosta.

Sono passati pochissimi giorni dal debutto globale di Xiaomi 17 e 17 Ultra, ma già si parla con insistenza della prossima generazione. I rumor sulla serie Xiaomi 18 stanno crescendo, e le anticipazioni suggeriscono cambiamenti significativi, soprattutto sul fronte fotografico. Secondo le ultime indiscrezioni, la lineup potrebbe includere quattro modelli: Xiaomi 18, 18 Pro, 18 Pro Max e 18 Ultra. I primi tre dovrebbero arrivare in Cina a settembre, mentre la variante Ultra potrebbe fare il suo debutto entro la fine dell’anno. Il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che i prototipi ingegneristici della serie sono equipaggiati con un sensore principale da 200 megapixel. 🔗 Leggi su Billipop.com

Xiaomi 17 ultra domina galaxy s26 ultra scopri il miglioramento della fotocamera di punta che meritiQuesto articolo analizza in modo organico il Xiaomi 17 Ultra, focalizzandosi su design, prestazioni fotografiche, schermo, autonomia e accessori.

Xiaomi 18: Fotocamera da 200MP e teleobiettivo periscopico in arrivo su tutta la gamma, anticipa un leaker.Xiaomi 18: La Rivoluzione Fotografica che Punta al 200MP su Tutti i Modelli Il mercato degli smartphone Android è pronto a una potenziale svolta.

