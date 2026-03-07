World Baseball Classic l’Italia devasta il Brasile | record per Aldegheri

Allo stadio di Houston, l’Italia ha conquistato una vittoria contro il Brasile nel World Baseball Classic. Samuel Aldegheri ha giocato un ruolo determinante e ha stabilito un record personale durante l’incontro. La squadra italiana ha ottenuto un risultato importante, confermando la sua presenza nel torneo. La partita si è conclusa con il successo degli Azzurri, in un match seguito da appassionati e media.

L’Italia non fallisce l’appuntamento con la vittoria al World Baseball Classic: Samuel Aldegheri trascina gli Azzurri alla vittoria Il World Baseball Classic ci porta direttamente a Houston. L’Italia oggi era impegnata contro il Brasile in una sfida alla portata degli Azzurri e che, infatti, non ha portato grandi problemi per la nostra Nazionale, anzi. L’Italia ha iniziato alla grande battendo i verdeoro con l’ampio distacco di 8-0, senza che i sudamericani dessero davvero mai la sensazione di essere in partita. In realtà, i primi inning sono parsi un po’ bloccati e senza che Samuel Aldegheri e compagni riuscissero a trovare punti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: World Baseball Classic 2026, l’Italia surclassa il Brasile all’esordio con un super Samuel Aldegheri

Leggi anche: LIVE Italia-Brasile 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Aldegheri dominante sul monte, doppio homerun di De Nori

Una selezione di notizie su World Baseball Classic.

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic al via, l'Italia di Aldegheri fa sogni pazzi; Italia Baseball è in Arizona: inizia l'operazione World Baseball Classic; Una Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa?.

Il World Baseball Classic 2026 su Sky. Il 7 marzo l'esordio dell'Italia contro il BrasileLa grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le migliori 20 nazionali del mondo che quest’anno si gioc ... sport.sky.it

Una Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa?Sebbene non sia organizzato dalla federazione internazionale ma da una lega (la MLB), in 20 anni è diventato a tutti gli effetti il Mondiale di questo sport, con dentro i migliori giocatori, manager e ... editorialedomani.it

Una vittoria più che convincente per L'ItalBaseball che al World Baseball Classic supera il Brasile con un perentorio 8 a 0. Una partita senza storia con Samuel Aldegheri sugli scudi, autore di ben 8 strikeout. In attacco Dante Nori con due homerun e Canzone - facebook.com facebook

L’italo-venezuelano Renzo Martini, punta di lancio degli Azzurri nel World Baseball Classic x.com