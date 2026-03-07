World Baseball Classic l’Italia devasta il Brasile | record per Aldegheri

Da sportface.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio di Houston, l’Italia ha conquistato una vittoria contro il Brasile nel World Baseball Classic. Samuel Aldegheri ha giocato un ruolo determinante e ha stabilito un record personale durante l’incontro. La squadra italiana ha ottenuto un risultato importante, confermando la sua presenza nel torneo. La partita si è conclusa con il successo degli Azzurri, in un match seguito da appassionati e media.

L’Italia non fallisce l’appuntamento con la vittoria al World Baseball Classic: Samuel Aldegheri trascina gli Azzurri alla vittoria Il World Baseball Classic ci porta direttamente a Houston. L’Italia oggi era impegnata contro il Brasile in una sfida alla portata degli Azzurri e che, infatti, non ha portato grandi problemi per la nostra Nazionale, anzi. L’Italia ha iniziato alla grande battendo i verdeoro con l’ampio distacco di 8-0, senza che i sudamericani dessero davvero mai la sensazione di essere in partita. In realtà, i primi inning sono parsi un po’ bloccati e senza che Samuel Aldegheri e compagni riuscissero a trovare punti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: World Baseball Classic 2026, l’Italia surclassa il Brasile all’esordio con un super Samuel Aldegheri

Leggi anche: LIVE Italia-Brasile 8-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Aldegheri dominante sul monte, doppio homerun di De Nori

Una selezione di notizie su World Baseball Classic.

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic al via, l'Italia di Aldegheri fa sogni pazzi; Italia Baseball è in Arizona: inizia l'operazione World Baseball Classic; Una Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa?.

world baseball classic world baseball classic lIl World Baseball Classic 2026 su Sky. Il 7 marzo l'esordio dell'Italia contro il BrasileLa grande primavera del baseball internazionale arriva su Sky e in streaming su NOW con il World Baseball Classic 2026, il torneo che riunisce le migliori 20 nazionali del mondo che quest’anno si gioc ... sport.sky.it

world baseball classic world baseball classic lUna Superlega per Nazionali: il World baseball classic è un modello per l’Europa?Sebbene non sia organizzato dalla federazione internazionale ma da una lega (la MLB), in 20 anni è diventato a tutti gli effetti il Mondiale di questo sport, con dentro i migliori giocatori, manager e ... editorialedomani.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.