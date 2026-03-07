Witkoff | A Ginevra gli iraniani si sono vantati di poter costruire 11 bombe atomiche

A Ginevra, un rappresentante ha riferito che gli iraniani si sono vantati di poter costruire undici bombe atomiche. Durante l'incontro, hanno comunicato questa capacità, lasciando intendere che i negoziati sarebbero stati complessi. La conversazione si è svolta in un contesto di discussione sulle possibilità di sviluppo nucleare del paese. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla natura dell'incontro o alle altre affermazioni fatte.

"Si sono vantati con noi di poter costruire undici bombe atomiche e lì abbiamo capito che i negoziati sarebbero stati difficili". Steve Witkoff, l'inviato degli Stati Uniti agli incontri a Ginevra per trattare con l'Iran lo smantellamento dell'apparato nucleare, ha rivelato i retroscena di quei colloqui. Apparsi, fin da subito, destinati a fallire. In Svizzera Witkoff si è recato con Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump e già artefice dell'accordo per la fine della guerra nella Striscia di Gaza. "In quel primo incontro, entrambi i negoziatori iraniani ci hanno detto direttamente, e senza vergogna, di controllare 460 chili di uranio arricchito al 60% e di essere consapevoli che ciò potrebbe produrre undici bombe nucleari", ha raccontato Witkoff in un'intervista a Fox News. 🔗 Leggi su Iltempo.it

