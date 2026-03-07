Windows | Files 4.034 migliora prestazioni e stabilità

Il file manager Files, molto usato su Windows 10 e Windows 11, ha ricevuto un aggiornamento alla versione 4.0.34. L’aggiornamento si concentra su miglioramenti delle prestazioni e sulla stabilità dell’applicazione, offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e affidabile. L’intervento riguarda le funzionalità del software e la sua efficienza operativa, senza introdurre nuove caratteristiche visive o funzionalità aggiuntive.

Files, uno dei file manager più apprezzati dagli utenti di Windows 10 e Windows 11, ha recentemente ricevuto un aggiornamento significativo. La versione 4.0.34 introduce una serie di miglioramenti sia nelle prestazioni che nell'interfaccia, rendendo l'esperienza di gestione dei file ancora più fluida e rapida. Il focus principale di questo aggiornamento è la velocità: l'applicazione in generale risulta più reattiva e leggera, grazie a un notevole lavoro di ottimizzazione che ha ridotto il peso complessivo dell'applicazione di oltre 30 megabyte. Questo rende Files più snello e meno impegnativo per il sistema, senza sacrificare le funzionalità principali.