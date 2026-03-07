Il CSIRT Italia ha segnalato una nuova campagna di phishing che utilizza WhatsApp durante la Festa della Donna. I messaggi trappola vengono inviati agli utenti, che rischiano di cadere nella trappola fingendo di essere riferimenti ufficiali. La campagna si diffonde attraverso la piattaforma di messaggistica più popolare, coinvolgendo un numero significativo di utenti. Nessuno strumento di sicurezza può garantire una protezione totale contro questa minaccia.

Il CSIRT Italia, il Computer Security Incident Response Team dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha recentemente segnalato una pericolosa campagna di phishing diffusa tramite messaggi WhatsApp. La truffa sfrutta la ricorrenza della Festa della Donna per attirare le vittime con promesse di premi o offerte speciali. I criminali informatici puntano a far cliccare i destinatari su link malevoli, inducendoli a inserire dati sensibili, in particolare le informazioni delle carte di credito. Inoltre, il messaggio invita le vittime a condividere il link con altri contatti, trasformandole in inconsapevoli veicoli della truffa. In questo modo, il link malevolo viene inoltrato a un gran numero di persone, aumentando la diffusione della truffa e il rischio di furto di dati sensibili. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp, nuova truffa Festa della Donna: ecco come difendersi

Nuova truffa corre su WhatsApp, come difendersi dalla "ballerina": i consigli della polizia postaleInserendo i dati richiesti, i truffatori ottengono il controllo dell’account della vittima.

