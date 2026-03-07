Weekend di calcio | partite U18 U17 U16 e U15 Serie A B in programma

Questo fine settimana si svolgeranno le partite delle categorie giovanili di calcio U15, U16, U17 e U18 dei campionati di Serie A e B. Le squadre delle diverse età si sfideranno in una serie di incontri programmati sul territorio nazionale, offrendo un quadro completo delle sfide in programma per i giovani atleti delle categorie professioniste.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il weekend si preannuncia molto avvincente per i giovani calciatori delle squadre professionistiche italiane. Diverse categorie scenderanno in campo per affrontarsi in giornate che promettono emozioni e spettacolari sfide. Andiamo a scoprire il programma delle gare in programma. Nella ventiseiesima giornata del campionato Under 18 Professionisti, l’Inter, guidata dal tecnico Simone Fautario e attualmente in testa alla classifica con 50 punti, ospiterà l’Atalanta di Tiziano Polenghi. L’incontro si svolgerà presso il Konami Women and Youth Development Centre, e il fischio d’inizio è fissato per le ore 15. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

