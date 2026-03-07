L'autodromo di Imola ospiterà il 14 aprile due sessioni di test collettivi del FIA World Endurance Championship. La giornata prevede il prologo della stagione, in preparazione alla prima gara che si terrà domenica 19 aprile. Le prove saranno dedicate alle squadre e ai piloti che prendono parte alla competizione. L'evento si svolgerà interamente sull'impianto di Imola, in Italia.

La 6h italiana sarà per l’opening round del FIA WEC 2026 in seguito al rinvio della 1812km del Qatar, originariamente prevista per fine marzo. La delicata situazione che si sta verificando in Meido Oriente ha costretto ACO e FIA a modificare i piani originali, attualmente l’appuntamento arabo è posticipato a data da destinarsi. Martedì 14 saranno quindi due i turni che vedranno in azione LMGT3 e Hypercar. L’attività riprenderà poi venerdì con le prime prove libere, mentre sabato si svolgerà come consuetudine la FP3 e le qualifiche. La 6h di domenica è invece indetta per le 13.00. Ferrari si prepara per difendere il Mondiale piloti e quello costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Imola accoglierà anche il Prologo il 14 aprile

