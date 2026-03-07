Vötter e Oberhofer quarte ad Altenberg | la Coppa del Mondo di doppio chiude con Egle Kipp in vetta

Le campionesse olimpiche chiudono la Coppa del Mondo di doppio femminile con un quarto posto nella tappa finale di Altenberg. Vincono le austriache EgleKipp, che conquistano anche la sfera di cristallo La stagione si chiude senza il sigillo del podio, ma con l'oro olimpico ancora brillante sul petto. Andrea Vötter e Marion Oberhofer salutano la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile con un quarto posto nella tappa finale di Altenberg, in Germania, confermando lo stesso piazzamento ottenuto nella prima frazione di gara.