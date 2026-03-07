Voltone il carattere duro di Lanzi | Sono all’antica | voglio vincere

Chi di tempra ferisce, da sconfitte e retrocessioni guarisce. Sono infatti il suo carattere esigente, la sua scorza e la sua mentalità vincente che lo precedono: e chi a Bologna conosce coach Fabrizio Lanzi sa che certi risultati non si ottengono a caso. Alla guida del Voltone, a oggi quinta forza del girone A di Divisione Regionale 1, il suo arrivo ha solcato un nuovo cammino che lo vede fra le big e con il desiderio di staccare un pass per i playoff. Coach, come stanno andando le cose? "Stiamo andando abbastanza bene. Ed è grasso che cola considerando che un anno fa ci siamo salvati all'ultimissima partita dei playout. Ma garantisco che se lavorassimo un filo meglio faremmo anche cose più grandi.