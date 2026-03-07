Vodafone Mobile Start Welcome | 2 mesi gratis per tornare al gestore

Vodafone ha annunciato una nuova promozione chiamata Vodafone Mobile Start Welcome, rivolta a chi in passato ha lasciato il gestore. L'offerta permette di ricevere due mesi di servizio gratuito per chi decide di tornare a utilizzare la rete Vodafone. La promozione mira a incentivare il rientro dei clienti che avevano scelto altre compagnie in precedenza.

Tornare al proprio ex operatore non è mai stato così conveniente. Vodafone ha lanciato una nuova offerta winback, chiamata Vodafone Mobile Start Welcome, pensata per chi in passato aveva lasciato la compagnia rossa. Il vantaggio principale è chiaro: due mesi completamente gratuiti per chi decide di rientrare. Dal 4 marzo 2026, alcuni ex clienti che avevano lasciato attivi i consensi commerciali stanno ricevendo un SMS con questa proposta. La selezione è mirata e non tutti gli ex utenti vengono contattati. Chi riceve il messaggio ha tempo fino al 18 marzo 2026 per aderire, anche se le condizioni ufficiali non indicano una scadenza precisa, suggerendo la possibilità di estensione della promozione. 🔗 Leggi su Billipop.com

