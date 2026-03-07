Vittoria impetuosa per UnaHotels Reggio Emilia | Trieste annientata 97-61

L’UnaHotels Reggio Emilia ha ottenuto una vittoria netta contro Pallacanestro Trieste con il punteggio di 97-61. La partita si è giocata a Reggio Emilia il 7 marzo 2026, segnando un ritorno positivo dopo la pausa Final-Eight e Nazionale. La squadra di casa ha dominato l’incontro, portando a casa un risultato che si distingue per le proporzioni e la continuità delle prestazioni.

Reggio Emilia, 7 marzo 2026 – L'UnaHotels rientra dalla pausa Final-Eight e Nazionale nel migliore dei modi, con un nettissimo, e a lungo robuante per proporzioni, avverso la Pallacanestro Trieste. I biancorossi ribaltano anche la differenza canestri con gli stessi giuliani, cosa che potrebbe avere un importante peso specifico, da qui a fine stagione, nella corsa ai playoff. Da un punto di vista della contendibilità la gara dura giusto un tempo e mezzo, il tempo perché l'asse Thor-Woldetensae spacchi la partita a favore dei reggiani, con il break che li conduce al +12. Da quel momento, complice anche la crescente abulia ospite, in campo resta una sola squadra, che dispone azione dopo azione, canestro dopo canestro, difesa dopo difesa, degli avversari, che si sciolgono rapidamente come neve al sole.