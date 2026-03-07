Violenza adolescenziale e bullismo | a Montelepre una conferenza

Lunedì 9 marzo alle 11:30 presso l’Auditorium Comunale di Montelepre si svolgerà una conferenza intitolata “Bullismo e Violenza Giovanile”. L’evento si concentrerà sulla discussione del fenomeno attraverso approfondimenti scientifici ed esperienze pratiche, con l’obiettivo di informare gli studenti dell’Istituto Comprensivo. La riunione coinvolgerà relatori e partecipanti interessati a conoscere meglio le dinamiche della violenza tra i giovani.

Lunedì 9 marzo con inizio alle ore 11:30, presso l’Auditorium Comunale di Montelepre, si terrà una Conferenza dal titolo “Bullismo e Violenza Giovanile”, che ha per tema la lettura scientifica ed esperienziale del fenomeno, la prevenzione e il fornire ai giovani scolari dell’Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" di Montelepre-Giardinello strumenti per capire cosa fare e come intervenire in questi casi. Il fenomeno della violenza adolescenziale e del bullismo tra i giovani e i bambini oggi è davvero molto diffuso e li vede talvolta carnefici altre volte vittime, con gravi conseguenze sociali e relazionali. Obiettivo dell’evento è quello... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dal bullismo agli abusi sessuali e alla sextortion: come cambia la violenza tra minoriIn Italia il bullismo non è più un fenomeno marginale né confinato alle prese in giro tra ragazzi.

Leggi anche: Lanciano, la 1B Cambridge del Galilei premiata “Classe Consapevole” contro bullismo e violenza online

Una raccolta di contenuti su Violenza adolescenziale.

Temi più discussi: Violenza tra coetanei, otto adolescenti su dieci la considerano un problema. E a scuola non si sentono al sicuro; Terre des Hommes e Scomodo: il 21% dei giovani si è rivolto a un bot per avere supporto psicologico; La violenza è un fatto reale. Sconfiggiamolo parlandone; Gelosia, ansia, bullismo: viaggio nella normalità degli adolescenti siciliani.

LIBRI. Violenza sulle donne, bullismo, fragilità giovanili raccontate in Dove nascono i silenziDal 2 marzo arriva Dove nascono i silenzi, il nuovo intenso romanzo di Claudia Conte, pubblicato da Fall in Lov. Un’opera che esplora le ferite invisibili delle famiglie: la violenza sulle donne, spes ... agcnews.eu

Bullismo e cyberbullismo: studenti protagonisti con Teresa ManesUna sala gremita di studenti, genitori e insegnanti ha accolto il convegno conclusivo del progetto scolastico ispirato al libro Andrea oltre il ragazzo ... redacon.it

Violenza di genere: riconoscerla per scegliere il rispetto A Casalnuovo di Napoli si terrà un’importante giornata di riflessione e sensibilizzazione dedicata a un tema purtroppo sempre più attuale: la violenza di genere. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 - facebook.com facebook

«Stavo solo scherzando», una frase che attraversa le aule, le chat, i marciapiedi davanti alle scuole. È il punto cieco delle relazioni adolescenziali, la soglia opaca in cui la violenza diventa un gioco, il controllo si traveste da premura, la gelosia da amore. È lì, i x.com