Violentata da un 18enne a una festa di compleanno | la denuncia di una 15enne di Messina

Una ragazza di 15 anni ha presentato denuncia dopo aver affermato di essere stata violentata da un 18enne in un locale nella zona Nord di Messina lo scorso agosto, durante una festa di compleanno. La giovane ha riferito di aver subito l'aggressione in quella circostanza e ha fornito i dettagli alla polizia. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

