Vigilia di Lecce-Cremonese Coulibaly da verificare Sale l’attesa | Tensione da gestire

Nella vigilia di Lecce-Cremonese, si attende la conferma della presenza di Coulibaly, mentre cresce l’attenzione intorno alla sfida. La partita si svolge al “Via Del Mare” e rappresenta un momento importante per il Lecce nella lotta per la salvezza. La Cremonese, guidata dall’allenatore Davide Nicola, arriva con alcune variazioni rispetto all’andata di qualche mese fa.

LECCE – Ore di tensione quella della vigilia di una sfida che per il Lecce può rappresentare un passo fondamentale nella corsa alla salvezza: al “Via Del Mare” arriva la Cremonese di mister Davide Nicola e, a distanza di qualche mese dalla gara di andata, molto è cambiato con la squadra lombarda che ha dilapidato un vantaggio importante sulle avversarie e i giallorossi che l’hanno ripresa. Le due formazioni sono a pari punti e nello scontro diretto di domani, all’orario di pranzo, si giocano molto del futuro mentre ci si avvicina al traguardo finale. È consapevole di questa premessa Eusebio Di Francesco che ha incontrato i giornalisti nella... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Inter-Lecce, Di Francesco: «Puntiamo al risultato contro le grandi, Coulibaly è fondamentale»Il confronto tra Lecce e Inter, in programma per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, richiede una lettura accurata della mentalità e delle scelte...

Temi più discussi: Vince solo una squadra, perdono le altre: congelata la parte bassa della classifica; Lecce, per la sfida-salvezza con la Cremonese mister Di Francesco rispolvera il 4-2-3-1. Dubbi in attacco; Lecce e la missione salvezza: dodici esami da superare; Nicola: Con il Lecce servirà una partita di lucidità e fame.

Vigilia di Lecce-Cremonese, Nicola: Questo è il momento dell’azioneIl fischio d'inizio della partita tra le due squadre sarà domani alle 12:30, nel giorno della vigilia il mister della squadra grigiorossa ... msn.com

Gandelman e non solo: Lecce, i dubbi sono a centrocampoAlla vigilia della sfida salvezza contro la Cremonese, Di Francesco dovrà scegliere l'assetto migliore per la prima fase della partita ... calciolecce.it

Porte aperte a Via del Mare! Ultrà Lecce presenti in curva nord durante l'allenamento odierno per incitare la squadra alla vigilia di un match importantissimo come #LecceCremonese - facebook.com facebook

#Primavera | vigilia di Lecce-Frosinone Appuntamento domani alle ore 11:00 al Deghi Center Modalità di accesso: uslecce.it/primavera-1-mo… x.com