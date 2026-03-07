vigili e nuovo comandante via libera del tar al bando una corsa per 23 candidati

Il Tar della Toscana ha dato il via libera al bando per la selezione del nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo, aprendo ufficialmente le candidature. Sono stati 23 i candidati che si sono presentati per questa posizione, mentre vigili e altri componenti del settore attendono l’esito della procedura. La decisione del tribunale conferma l’avvio ufficiale delle operazioni di selezione.

AREZZO Il Tar della Toscana mette un punto fermo sulla selezione del nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo. I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso presentato dal sindacato Csa Regioni Autonomie Locali, confermando la piena legittimità della procedura concorsuale avviata dal Comune di Arezzo. Lunedì e martedì sono previsti gli esami orali, con 23 candidati rimasti in lizza per prendere il posto dell’attuale comandante Aldo Poponcini. Erano un centinaio le candidature arrivate a Palazzo Cavallo, prima delle varire scremature. La vicenda giudiziaria era iniziata all’inizio dell’anno, quando il dipartimento Polizia Locale del sindacato – coordinato a livello provinciale da Roberto Prestigiacomo – aveva deciso di impugnare davanti ai giudici di Firenze il bando pubblicato dal Comune il 10 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

