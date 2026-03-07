Vie di fuga non regolari | sospesa l’attività di un circolo privato in via San Felice

La Questura di Bologna ha sospeso per sette giorni l’attività di un circolo privato situato in via San Felice a causa di vie di fuga non regolari. I controlli sono stati condotti recentemente e hanno portato a questa misura temporanea. La decisione riguarda l’intera attività del circolo fino a nuova comunicazione ufficiale. Nessun altro dettaglio sui motivi specifici delle irregolarità è stato reso noto.

Bologna, 7 marzo 2026 – Attività sospesa per sette giorni in un circolo privato in via San Felice. È l'effetto dei controlli effettuati dalla Questura di Bologna. L'attività di controllo Continua l'attività di controllo nei locali da parte della Questura di Bologna, in attuazione delle direttive assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'effetto del monitoraggio delle attività da parte della polizia ha portato, nella giornata di venerdì, alla sospensione per sette giorni di un circolo privato situato in via San Felice. Il controllo è stato effettuato, nella nottata tra il 27 e il 28 febbraio 2026, dalla...

Vie di fuga non a norma e clienti senza tessera: chiuso circolo in centroTra "finti soci", registri illeggibili e sicurezza carente, la Questura sospende le licenze.

