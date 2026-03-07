Durante una partita NCAA tra South Alabama e Coastal Carolina, un arbitro è stato aggredito mentre tentava di gestire una rissa tra le giocatrici. Otto giocatrici sono state espulse in seguito all'incidente. L’episodio si è verificato nel finale della partita, creando scompiglio tra le squadre coinvolte. La scena ha attirato l’attenzione di chi assisteva all’incontro.

Un arbitro è stato aggredito durante una violenta rissa scoppiata tra giocatrici nel finale della partita NCAA tra South Alabama e Coastal Carolina. Il parapiglia è iniziato dopo uno scontro tra Tracey Hueston e Cordasia Harris e ha coinvolto diverse atlete, costringendo il direttore di gara a ricorrere alle cure mediche in campo. Alla fine gli arbitri hanno espulso otto giocatrici. (X@mpbets). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Giocatrici di basket aggrediscono un arbitro durante una rissa: otto espulse

