victoria beckham incanta alla paris fashion week il dolce gesto del marito david

Durante la Paris Fashion Week, Victoria Beckham ha presentato la sua nuova collezione. Alla fine dell’evento, David Beckham ha pubblicato sui social un messaggio dedicato alla moglie, dimostrando il suo sostegno. La stilista ha riscosso attenzione tra i presenti, mentre il marito ha condiviso un gesto affettuoso online. La scena si è svolta nel contesto della manifestazione di moda nella capitale francese.

Non si può dire che David Beckham faccia mancare il suo sostegno alla moglie Victoria. Al margine della presentazione della nuova collezione dell'ex Spice Girl alla Paris Fashion Week, lo sportivo le ha reso omaggio con un dolcissimo messaggio sui social. Tuttavia non è passata inosservata l'assenza del figlio Brooklyn. La dedica di David a Victoria Beckham Nonostante le tensioni con il figlio Brooklyn, il clan Beckham appare più affiatato che mai. In occasione della sfilata di Victoria alla Paris Fashion Week, sono arrivati nella capitale francese il marito David, i tre figli Romeo (23 anni), Cruz (21 anni), e Harper (14 anni), e la fidanzata di Cruz, Jackie Apostel. 🔗 Leggi su Dilei.it

David e Victoria Beckham, la dolce dedica per il compleanno del figlio Brooklyn dopo le accuseDavid e Victoria Beckham tendono la mano al figlio Brooklyn dopo lo scontro a distanza, le polemiche e la rottura con la famiglia.

David e Victoria Beckham: la dolce dedica a Brooklyn per il compleanno, il gelo del figlioDoveva essere un gesto distensivo, dopo mesi di dissidi familiari e dichiarazioni al vetriolo, e invece si è tradotto in un tragico nulla di fatto.

