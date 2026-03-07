Viareggio capitale dell’enduro Terrazza trasformata in paddock Attese oltre duemila persone

Una prima volta assoluta per Viareggio, previste duemila persone sul lungomare e al Principino. Sono 150 i piloti al via della manifestazione motoristica che inaugura ufficialmente la nuova stagione. La gara, organizzata dal Moto Club Versilia in collaborazione con il Comune di Viareggio, parte da piazza Maria Luisa alle 8,30 di stamani con la prima prova speciale in programma, il Cross Test 24 MX "Spiaggia di Viareggio". Già ieri pomeriggio i piloti hanno corso la prima sfida cronometrata sui cinque chilometri di sabbia. Stamani ripartenza ancora dal Cross Test in spiaggia per poi spostarsi a Camaiore, in località Magazzeno, dove è allestito il secondo Cross Test 24 MX, lungo circa tre chilometri.