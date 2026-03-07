Viale fermatevi | le imprese sono a rischio

Imprenditori del viale della Vittoria segnalano un incremento di preoccupazioni legate alla loro attività e stanno considerando di trasferirsi in altre zone della città. Diversi di loro hanno contattato i rappresentanti locali per esprimere queste intenzioni e discutere le possibili conseguenze. La situazione ha portato a un aumento delle conversazioni sul futuro commerciale dell’area e sulle possibili ripercussioni.

"Non ho mai ricevuto tante preoccupazioni con gli imprenditori del viale della Vittoria che mi chiamano e mi dicono che stanno pensando di spostarsi in altre zone della città. Ci si fermi per ascoltare davvero le associazioni di categoria e gli operatori e concertare le decisioni. Siamo in una situazione economica molto complessa, serve buonsenso". A decidere di intervenire sull’infuocato dibattito cittadino del restyling di viale della Vittoria è Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Imprese Ancona Pesaro e Urbino. Pierpaoli, le associazioni e i comitati di commercianti e operatori ormai da mesi chiedono di modificare le linee guida del progetto, ma la giunta ha appena avviato le procedure di gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

