Al quartiere Tuscolano di Roma, una volante della polizia si trova in via Spello, di fronte alla moschea sciita gestita dall'associazione Imam Mhadi. Questo è il luogo scelto per il nostro viaggio nella "piccola Teheran" della città, un quartiere che ospita questa comunità e le sue attività. La presenza delle forze dell'ordine è visibile e quotidiana in questa zona.

Una volante della polizia staziona in via Spello, al Tuscolano, proprio di fronte alla moschea sciita che fa capo all'associazione Imam Mhadi. È uno dei luoghi «sensibili» di Roma. Non potrebbe essere altrimenti. Questo centro islamico sciita è uno dei principali d'Italia. Da giorni, dopo l'uccisione di Ali Khamenei, è a lutto. L'adesione al regime di Teheran è totale. Dal punto di vista religioso è una sua propaggine diretta in Italia. Per la morte della Guida Suprema questa moschea ha rilanciato il messaggio del Grande Ayatoallay Sistan, la più alta autorità religiosa dell'Iraq sciita di origine iraniana. Praticamente è un manifesto in cui si ricorda il «martirio» di Khamenei: «L'alta posizione di questa grande Guida e il suo ruolo unico nel guidare l'ordinamento della Repubblica Islamica per molti anni sono chiari a tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Viaggio nella “piccola Teheran” di Roma nel quartiere Tuscolano

