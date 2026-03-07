Viaggio a Pescara per la Chemifarma Forlimpopoli | sfida delicata contro l’Amatori

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli sono in viaggio verso Pescara per affrontare l’Amatori in una partita valida per il girone D. La squadra arriva dopo aver perso contro Civitanova e punta a ottenere una vittoria per mantenere la posizione in classifica. L’incontro rappresenta un’occasione importante per i forlimpopolesi di risalire in graduatoria.

La prossima sfida li vedrà affrontare domenica alle 18 l’Amatori Pescara al PalaElettra, una trasferta tutt’altro che semplice per i Galletti Dopo la sconfitta subita contro Civitanova, i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli cercano un immediato riscatto per mantenere la corsa verso l’ottavo posto del girone D. La prossima sfida li vedrà affrontare domenica alle 18 l’Amatori Pescara al PalaElettra, una trasferta tutt’altro che semplice per i Galletti. I padroni di casa, dodicesimi in classifica con due punti in meno dei Baskérs, presentano una squadra rinnovata rispetto al girone d’andata, con gli innesti del tiratore Lazzari e della guardia argentina Magarinos, giocatore con notevoli capacità realizzative. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

