Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 7 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il proprio servizio di infomobilità. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie cittadine e regionali. L'azienda monitora costantemente la situazione per aggiornare gli utenti su eventuali variazioni o problemi sulla rete stradale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una sola corsia di marcia sempre in direzione centro code qui per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est Passiamo al trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle proseguono le operazioni di ripristino dei Binari a seguito del deragliamento di un treno avvenuto lo scorso IV Marzo la circolazione resta sospesa sull'intera.