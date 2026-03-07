Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 7 marzo 2026, Astral ha diffuso nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il proprio servizio di infomobilità. L’azienda fornisce informazioni in tempo reale relative alle condizioni del traffico e agli eventuali disagi presenti sul territorio. Gli utenti possono consultare le ultime notizie sulla circolazione per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una sola corsia di marcia sempre in direzione centro code qui per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est Passiamo al trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle proseguono le operazioni di ripristino dei Binari a seguito del deragliamento di un treno avvenuto lo scorso IV Marzo la circolazione resta sospesa sull'intera.