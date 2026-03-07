Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 7 marzo 2026, la Regione Lazio ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità di Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni su traffico e eventuali interruzioni. Il servizio si occupa di monitorare e comunicare lo stato della mobilità urbana, offrendo dati utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle proseguono le operazioni di ripristino dei Binari a seguito del deragliamento di un treno avvenuto lo scorso 4 marzo la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 effettuano fermate in prossimità delle stazioni e veniamo al traffico sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una.