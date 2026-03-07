Alle 18:40 del 7 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione. L'azienda gestisce il monitoraggio delle strade e diffonde notifiche riguardanti eventuali variazioni o disagi nel traffico. L'ultimo aggiornamento riguarda lo stato delle strade principali della capitale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle proseguono le operazioni di ripristino dei Binari a seguito del deragliamento di un treno avvenuto lo scorso 4 marzo la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 effettuano fermate in prossimità delle stazioni e veniamo al traffico sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'autostrada Firenze Roma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un ... romadailynews.it

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook