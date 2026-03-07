Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 7 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni delle strade della regione. I dati vengono trasmessi attraverso il sistema di infomobilità di Astral, che monitora costantemente le condizioni delle strade e comunica eventuali variazioni o disagi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una sola corsia di marcia Sempre nell'ambito dei Cantieri per interventi di messa in sicurezza a seguito di una fuga di gas in provincia di Rieti chiusa al transito la strada regionale Sabina tra Roma e lo svincolo per il raccordo casello Soratte In entrambe le direzioni attenzione quindi alla segnaletica sul posto in chiusura il trasporto pubblico sulla linea.