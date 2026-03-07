Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 7 marzo 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. Il servizio, gestito dall'ente regionale, offre informazioni costanti sulle condizioni del traffico, interventi in corso e eventuali disservizi nella zona. Questi dati vengono trasmessi attraverso canali dedicati per informare cittadini e pendolari.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una sola corsia di marcia è Sempre nell'ambito dei Cantieri per interventi di messa in sicurezza seguito di una fuga di gas chiusa al transito la strada regionale Sabina tra via Roma e lo svincolo per il raccordo casello Soratte In entrambe le direzioni attenzione quindi alla segnaletica sul posto in chiusura lo sport stasera alle 17:40 allo Stadio Olimpico di Roma